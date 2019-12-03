Эрдоган не поддержит НАТО, пока альянс не признает сирийских курдов террористами

Турция не намерена поддерживать план НАТО по защите Польши и стран Балтии, пока не будет выполнено данное требование. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал такое заявление на пресс-конференции в преддверии очередного саммита альянса в Лондоне, сообщает ТАСС.

Турецкий лидер рассказал, что президент Польши накануне связался с ним и предложил сотрудничество.

«Я сказал: с удовольсвтием, почему бы и нет. Но если наши друзья по НАТО не будут принимать за террористов те террористические организации, которых мы считаем таковыми и с которыми ведем борьбу, мы будем против любых шагов, которые предпринимаются НАТО», — обозначил турецкую позицию Эрдоган.

Немногим ранее, 28 ноября, издание Hussiet Daily NEws сообщало, что турецкая сторона не поддержала план НАТО по защите стран Балтии и Польши из-за того, что несколько стран-участниц альянса отказались поддержать другой документ, в котором сирийские курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС) были указаны как угроза национальной безопасности Турции.

Саммит НАТО открывается в Лондоне 3 декабря. Главы государств-участников альянса встретятся, чтобы отметить его семидесятилетие, поучаствуют в приеме от имени королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и обсудят дальнейшие планы.