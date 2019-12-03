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11:51   3 Декабря 2019
Весь мир

Эрдоган не поддержит НАТО, пока альянс не признает сирийских курдов террористами

Эрдоган не поддержит НАТО, пока альянс не признает сирийских курдов террористами

Турция не намерена поддерживать план НАТО по защите Польши и стран Балтии, пока не будет выполнено данное требование. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал такое заявление на пресс-конференции в преддверии очередного саммита альянса в Лондоне, сообщает ТАСС.

Турецкий лидер рассказал, что президент Польши накануне связался с ним и предложил сотрудничество.

«Я сказал: с удовольсвтием, почему бы и нет. Но если наши друзья по НАТО не будут принимать за террористов те террористические организации, которых мы считаем таковыми и с которыми ведем борьбу, мы будем против любых шагов, которые предпринимаются НАТО», — обозначил турецкую позицию Эрдоган.

Немногим ранее, 28 ноября, издание Hussiet Daily NEws сообщало, что турецкая сторона не поддержала план НАТО по защите стран Балтии и Польши из-за того, что несколько стран-участниц альянса отказались поддержать другой документ, в котором сирийские курдские формирования «Силы народной самообороны» (СНС) были указаны как угроза национальной безопасности Турции.

Саммит НАТО открывается в Лондоне 3 декабря. Главы государств-участников альянса встретятся, чтобы отметить его семидесятилетие, поучаствуют в приеме от имени королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и обсудят дальнейшие планы.

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Автор: Галина Кандинская
#лондон #польша #нато #турция #эрдоган #страны балтии

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