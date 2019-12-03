Почти половина россиян считают свое питание правильным

Около половины россиян считают, что питаются правильно. Таковы данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Чаще всего это люди старшего возраста.

Согласно опросу, 48% россиян считают свой рацион правильным, столько же заявляют об обратном. Правильным свое питание чаще называет старшее поколение: от 45 до 59 лет (52%) и от 60 лет (35%).

Неправильным свой рацион считают чаще всего молодые люди от 25 до 34 лет (56%).

Для россиян правильное питание — это, прежде всего, отказ от вредных продуктов (43%). Примерно для трети опрошенных правильный рацион связан с принятием небольших порций пищи 4–5 раз в день (35%), употреблением достаточного количества воды (35%).

Кроме того, треть россиян назвали прием только органических продуктов (33%), умеренное питание (31%), а также контроль состава. (30%).

Чаще всего (кроме употребления исключительно органических продуктов) так отвечают женщины, отметили во ВЦИОМ.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 26-27 сентября года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет по телефону. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.