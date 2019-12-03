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11:39   3 Декабря 2019
Россия

Лукашенко и Путин встретятся в конце текущей недели

Лукашенко и Путин встретятся в конце текущей недели

Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в конце недели после встречи премьеров двух государств. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

«Это уже, наверное, не секрет — встреча президентов Белоруссии и России, как планируется, состоится в конце текущей недели. До этого очередной раунд переговоров проведут премьеры, затем они доложат о результатах работы главам государств», — отметила она.

Напомним, до этого главы Союзного государства встречались 28 ноября в Бишкеке. Во время короткого разговора они договорились провести еще одну встречу в этом году.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #лукашенко #союзное государство

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