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11:41   3 Декабря 2019
Весь мир

Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом

Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом

НАТО не имеет никакого списка врагов, в том числе не считает таковым Россию. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью, которое опубликовало польское издание Rzeczpospolita во вторник, 3 декабря. 

«Прежде всего, НАТО не имеет никакого списка врагов. Потому что мы не видим никакой близкой угрозы ни одному из наших союзников», — цитирует издание слова Столтенберга. 

Генсек Североатлантического альянса уверен, что такой список нельзя создавать в принципе, иначе это будет опасной ошибкой. Он подчеркнул, что в альянсе видят все более неопределенную и непредсказуемую среду безопасности, поэтому меняется потенциал реагирования, в том числе на киберугрозы. 

Отвечая на вопрос о том, считает ли НАТО Россию своим врагом, Столтеберг ответил отрицательно. 

«Мы не определяем Россию таким образом», — сказал он.

Ранее стало известно, что в НАТО анонсировали заявление по России после саммита в Великобритании по линии «устрашение и диалог». Напомним, саммит государств Североатлантического альянса пройдет в Лондоне 3 и 4 декабря.

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Автор: Софья Белоцерковская
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