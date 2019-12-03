Столтенберг заявил, что НАТО не считает Россию врагом

НАТО не имеет никакого списка врагов, в том числе не считает таковым Россию. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью, которое опубликовало польское издание Rzeczpospolita во вторник, 3 декабря.

«Прежде всего, НАТО не имеет никакого списка врагов. Потому что мы не видим никакой близкой угрозы ни одному из наших союзников», — цитирует издание слова Столтенберга.

Генсек Североатлантического альянса уверен, что такой список нельзя создавать в принципе, иначе это будет опасной ошибкой. Он подчеркнул, что в альянсе видят все более неопределенную и непредсказуемую среду безопасности, поэтому меняется потенциал реагирования, в том числе на киберугрозы.

Отвечая на вопрос о том, считает ли НАТО Россию своим врагом, Столтеберг ответил отрицательно.

«Мы не определяем Россию таким образом», — сказал он.

Ранее стало известно, что в НАТО анонсировали заявление по России после саммита в Великобритании по линии «устрашение и диалог». Напомним, саммит государств Североатлантического альянса пройдет в Лондоне 3 и 4 декабря.