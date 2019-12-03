Визит главы МИД Дании в Москву состоится в начале 2020 года

Визит главы МИД Дании Еппе Куфуда в Москву состоится в начале 2020 года. Об этом заявил посол Дании в РФ Карстен Сендергорд.

По словам датского посла, сейчас стороны работают над датой визита министра иностранных дел Дании в Москву. В ходе своего визита в Россию Еппе Куфуд планирует встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Дании встречались в сентябре 2019 года в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.