Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Террористов задержали в Москве и Челябинске

Террористов задержали в Москве и Челябинске

 Водители могут перестать сдавать «площадку» для получения прав в 2020 году

Водители могут перестать сдавать «площадку» для получения прав в 2020 году
Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

 Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО

Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО
Израильские военные отправились в пострадавшую от землетрясения Албанию

Израильские военные отправились в пострадавшую от землетрясения Албанию

 Метеорологи назвали последнее десятилетие самым теплым за всю историю наблюдений

Метеорологи назвали последнее десятилетие самым теплым за всю историю наблюдений
Террористов задержали в Москве и Челябинске

Террористов задержали в Москве и Челябинске

 Водители могут перестать сдавать «площадку» для получения прав в 2020 году

Водители могут перестать сдавать «площадку» для получения прав в 2020 году
Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

Зеленский созвал СНБО Украины для подготовки к нормандской встрече

 Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО

Порошенко намерен добиваться вступления Украины в НАТО
Израильские военные отправились в пострадавшую от землетрясения Албанию

Израильские военные отправились в пострадавшую от землетрясения Албанию

 Метеорологи назвали последнее десятилетие самым теплым за всю историю наблюдений

Метеорологи назвали последнее десятилетие самым теплым за всю историю наблюдений
11:32   3 Декабря 2019
Весь мир

Визит главы МИД Дании в Москву состоится в начале 2020 года

Визит главы МИД Дании в Москву состоится в начале 2020 года

Визит главы МИД Дании Еппе Куфуда в Москву состоится в начале 2020 года. Об этом заявил посол Дании в РФ Карстен Сендергорд.

По словам датского посла, сейчас стороны работают над датой визита министра иностранных дел Дании в Москву. В ходе своего визита в Россию Еппе Куфуд планирует встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Дании встречались в сентябре 2019 года в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #мид рф #весь мир #дания

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...