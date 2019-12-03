Переговоры России и Украины по газу могут пройти 5 декабря

Российско-украинские переговоры по транзиту газа могут состояться 5 декабря, если к этому будут готовы компании «Газпром» и «Нафтогаз».

Об этом журналистам сообщил глава российского Министерства энергетики Александр Новак.

«Еще дата не оговорена, поскольку еще идет работа между компаниями, - сообщил министр, добавив при этом: - Если компании будут готовы к этому времени, то встречу готовы и 5-го [декабря] провести».

Напомним: ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на саммите в «нормандском формате», который пройдет в Париже 9 декабря, он может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным газовый вопрос.