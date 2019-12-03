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11:31   3 Декабря 2019
Россия

Физлиц приравняют к иноагентам по критерию взаимности

Физлиц приравняют к иноагентам по критерию взаимности

Комиссия министерств иностранных дел и юстиции определит, кого из физических лиц причислить к иностранным агентам. Источник News.ru в МИД РФ сообщил, что физлиц признают иноагентами по принципу взаимности.

«По критерию взаимности», — сказал собеседник портала.

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 2 декабря, подписал закон, согласно которому физлица приравняют к числу СМИ-иноагентов. Сейчас в списке находятся десять СМИ, включая «Радио Свобода» и «Голос Америки».

Автор законопроекта, сенатор Андрей Климов, который возглавляет в Совете Федерации комиссию по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела, отметил, что новые меры коснутся 20-30 человек.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #иноагенты #физлица

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