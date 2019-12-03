Премьер-министр Монголии прибыл в Москву для встречи с Дмитрием Медведевым

Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во вторник утром прибыл в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина, озвученном в сентябре текущего года во время рабочей поездки российского лидера в Улан-Батор.

Как сообщает агентство ТАСС, самолет главы монгольского правительства приземлился в аэропорту Внуково-2, где его встретили заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов, посол России в Монголии Искандер Азизов и посол Монголии в РФ Дуламсурэнгийн Даваа.

Как отмечается, в ходе рабочего визита у Хурэлсуха в Москве запланирована встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, в ходе которой главы правительств обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки дня.