Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Физлиц приравняют к иноагентам по критерию взаимности

Физлиц приравняют к иноагентам по критерию взаимности

 Житель Татарстана задержан по подозрению в убийстве экс-жены, пасынка и двухлетнего сына

Житель Татарстана задержан по подозрению в убийстве экс-жены, пасынка и двухлетнего сына
Памятник Грибоедову в Ереване облили красной краской

Памятник Грибоедову в Ереване облили красной краской

 МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии

МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии
Число погибших в результате ДТП с автобусом в Тунисе достигло 26 человек

Число погибших в результате ДТП с автобусом в Тунисе достигло 26 человек

Премьер-министр Монголии прибыл в Москву для встречи с Дмитрием Медведевым

Премьер-министр Монголии прибыл в Москву для встречи с Дмитрием Медведевым
Физлиц приравняют к иноагентам по критерию взаимности

Физлиц приравняют к иноагентам по критерию взаимности

 Житель Татарстана задержан по подозрению в убийстве экс-жены, пасынка и двухлетнего сына

Житель Татарстана задержан по подозрению в убийстве экс-жены, пасынка и двухлетнего сына
Памятник Грибоедову в Ереване облили красной краской

Памятник Грибоедову в Ереване облили красной краской

 МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии

МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии
Число погибших в результате ДТП с автобусом в Тунисе достигло 26 человек

Число погибших в результате ДТП с автобусом в Тунисе достигло 26 человек

Премьер-министр Монголии прибыл в Москву для встречи с Дмитрием Медведевым

Премьер-министр Монголии прибыл в Москву для встречи с Дмитрием Медведевым
11:17   3 Декабря 2019
Весь мир

Премьер-министр Монголии прибыл в Москву для встречи с Дмитрием Медведевым

Премьер-министр Монголии прибыл в Москву для встречи с Дмитрием Медведевым

Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во вторник утром прибыл в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина, озвученном в сентябре текущего года во время рабочей поездки российского лидера в Улан-Батор.

Как сообщает агентство ТАСС, самолет главы монгольского правительства приземлился в аэропорту Внуково-2, где его встретили заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов, посол России в Монголии Искандер Азизов и посол Монголии в РФ Дуламсурэнгийн Даваа.

Как отмечается, в ходе рабочего визита у Хурэлсуха в Москве запланирована встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, в ходе которой главы правительств обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...