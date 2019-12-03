Житель Татарстана задержан по подозрению в убийстве экс-жены, пасынка и двухлетнего сына

Следственный комитет возбудил дело против жителя Татарстана, подозреваемого в убийстве бывшей жены, пасынка и маленького сына. Об этом говорится на сайте СК РФ по региону во вторник, 3 декабря.

По данным полиции, мужчина был трижды судим, а на преступление его толкнула ревность. Жестокое убийство произошло в ночь на 3 декабря. По версии следствия, 41-летний Айнур Харисов, будучи пьяным, ударил ножом бывшую 38-летную супругу, 19-летнего пасынка и двухлетнего сына.

В момент убийства в квартире был еще и 12-летний пасынок, которому нападавший приказал закрыться в комнате. Мальчик выбрался через окно квартиры и вызвал полицию. К моменту приезда полицейских женщина и юноша скончались, ребенок умер по дороге в больницу.

Харисов пытался скрыться, но был задержан. Он пояснил, что убил трех человек на почве ревности. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.