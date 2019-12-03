Кабмин утвердил план развития острова Русский

Кабинет министров утвердил план мероприятий по развитию острова Русский во Владивостоке как международного научно-образовательного и технологического кластера. Об этом говорится на сайте правительства.

Согласно плану, будут созданы условия для привлечения частных инвестиций. Внимание уделят развитию инфраструктуры острова, а также научно-образовательного кластера и туристско-рекреационного потенциала. Мероприятия разбиты на два этапа.

На первом этапе, который завершится в 2022 году, планируется обеспечить условия для привлечения частных инвестиций. Будут созданы центр международного сотрудничества, центр ядерной медицины, туристско-рекреационный центр объектов природного комплекса, многофункциональный семейный центр с аквапарком, туристический комплекс «Владивостокская крепость», инновационно-культурный центр.

Второй этап пройдет с 2023 по 2027 годы. За это время будут реализованы инвестиционные проекты, а также будет сделан упор на дальнейшее развитие инфраструктуры острова.