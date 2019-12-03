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 Число погибших в результате ДТП с автобусом в Тунисе достигло 26 человек

Число погибших в результате ДТП с автобусом в Тунисе достигло 26 человек

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Визит главы МИД Дании в Москву состоится в начале 2020 года

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 Число погибших в результате ДТП с автобусом в Тунисе достигло 26 человек

Число погибших в результате ДТП с автобусом в Тунисе достигло 26 человек

11:17   3 Декабря 2019
Весь мир

Число погибших в результате ДТП с автобусом в Тунисе достигло 26 человек

Число погибших в результате ДТП с автобусом в Тунисе достигло 26 человек

Количество жертв в результате ДТП с автобусом на северо-западе Туниса выросло до 26 человек. Об этом сообщили власти страны во вторник, 3 декабря, обнародовав обновленный список погибших в аварии. 

Ранее сообщалось, что жертвами аварии в горном районе стали 22 человека из 43. Автобус отправился из Туниса в направлении городка Айн-Драхам, а затем упал в овраг. Все пассажиры были тунисцами. ДТП вызвало бурю негодования со стороны местных жителей, в частности они обвинили чиновников в бездействии касательно ситуации с дорогами. 

По мнению экспертов, причиной катастрофы могли стать небезопасные дороги, которые в Тунисе имеют репутацию опасных. Пока все обстоятельства трагедии устанавливают судебно-медицинские эксперты. 

По данным ВОЗ на 2015 год, Тунис имеет второй по величине показатель смертности в результате ДТП на душу населения в Северной Африке, уступая лишь Ливии.

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Автор: Софья Белоцерковская
#дтп #политика #общество #весь мир #тунис

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