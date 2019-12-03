Число погибших в результате ДТП с автобусом в Тунисе достигло 26 человек

Количество жертв в результате ДТП с автобусом на северо-западе Туниса выросло до 26 человек. Об этом сообщили власти страны во вторник, 3 декабря, обнародовав обновленный список погибших в аварии.

Ранее сообщалось, что жертвами аварии в горном районе стали 22 человека из 43. Автобус отправился из Туниса в направлении городка Айн-Драхам, а затем упал в овраг. Все пассажиры были тунисцами. ДТП вызвало бурю негодования со стороны местных жителей, в частности они обвинили чиновников в бездействии касательно ситуации с дорогами.

По мнению экспертов, причиной катастрофы могли стать небезопасные дороги, которые в Тунисе имеют репутацию опасных. Пока все обстоятельства трагедии устанавливают судебно-медицинские эксперты.

По данным ВОЗ на 2015 год, Тунис имеет второй по величине показатель смертности в результате ДТП на душу населения в Северной Африке, уступая лишь Ливии.