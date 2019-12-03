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11:17   3 Декабря 2019
Россия

Следователи объявили в розыск украинского экс-депутата за нападение на посольство России

Следователи объявили в розыск украинского экс-депутата за нападение на посольство России

Следственный комитет России выдвинул заочное обвинение в нападении на российское посольство в Киеве в марте 2016 года бывшему депутаты Верховной рады Украины Игорю Мосийчуку и объявил его в розыск. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Получены неопровержимые доказательства участия в нападении на посольство бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 360 УК РФ («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»), он объявлен в розыск», — сказала Петренко.

Следственный комитет привлек к уголовной ответственности за нападения на российские дипломатические учреждения и других депутатов из Украины, Владимир Парасюк и Андрей Лозовой.

Светлана Петренко также добавила, что следствие активно занимается выявлением всех, кто причастен к подобным преступлениям, а также, что «их действиям будет дана соответствующая оценка».

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Автор: Галина Кандинская
#киев #розыск #следственный комитет #посольство россии

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