Два мусорных полигона закроют в Подмосковье до конца года

Два мусорных полигона закроют в Подмосковье до конца 2019 года. Таким образом количество закрытых свалок в Московской области составит три, а останется 12 полигонов, а несколько лет назад их было 39.

Полигон «Егорьевский» закроют уже на предстоящей неделе — 12 декабря. Вместо него откроется комплекс по переработке отходов «Восток», который заработает в конце следующей недели. Комплекс сможет перерабатывать 500 тысяч тонн мусора в год. При этом все отходы будут термически обеззаражены. 50 процентов отходов будут отправлены на переработку, что сократит количество захоронения бытовых отходов на 300 тысяч тонн за год. Кроме того, благодаря работе предприятия появится 600 новых рабочих мест.

Полигон «Непейно» в Дмитровском округе перестанет работать 20 декабря. Здесь более 40 лет хранились отходы IV класса опасности. После его закрытия отходы будут направлять на переработку в новые современные комплексы.

На минувшей неделе закрыли полигон «Воловичи», его рекультивацию начнут через год. Рекультивацию «Кучино» и «Дубны Левобережной» завершат в ближайшее время. Дегазацию «Ядрова» в Волоколамском городском округе завершат в январе 2020 года, а на полигоне «Царево» возле Пушкина постепенно увеличивают количество аэрозольных пушек. Кроме того, дегазация идет на трех полигонах — «Кучино», «Тимохово» и «Торбеево», передает «360».