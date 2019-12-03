Памятник Грибоедову в Ереване облили красной краской

Памятник Александру Грибоедову в Ереване облили красной краской. Полиция изучает обстоятельства осквернения. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу силового ведомства.

«Мы готовим материалы с тем, чтобы квалифицировать данный поступок», — цитирует агентство слова представителя пресс-службы.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Владимир Карапетян осудил осквернение культурного объекта и отметил, что в Армении нет места актам вандализма.

Сын главы радикального движения «Цегакрон» Шаген Арютунян в понедельник вечером написал в своем Facebook, что памятник Грибоедову в центре Еревана испортил он, залив краской. Арютунян в прошлом работал помощником депутата парламента Армении. Молодой человек известен скандальным поведением.