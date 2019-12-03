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Памятник Грибоедову в Ереване облили красной краской

Памятник Грибоедову в Ереване облили красной краской

 МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии

МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии
Визит главы МИД Дании в Москву состоится в начале 2020 года

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10:50   3 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Памятник Грибоедову в Ереване облили красной краской

Памятник Грибоедову в Ереване облили красной краской

Памятник Александру Грибоедову в Ереване облили красной краской. Полиция изучает обстоятельства осквернения. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу силового ведомства. 

«Мы готовим материалы с тем, чтобы квалифицировать данный поступок», — цитирует агентство слова представителя пресс-службы. 

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Владимир Карапетян осудил осквернение культурного объекта и отметил, что в Армении нет места актам вандализма. 

Сын главы радикального движения «Цегакрон» Шаген Арютунян в понедельник вечером написал в своем Facebook, что памятник Грибоедову в центре Еревана испортил он, залив краской. Арютунян в прошлом работал помощником депутата парламента Армении. Молодой человек известен скандальным поведением. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #армения #ереван #общество #вандализм

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