Полиция Испании задержала местного жителя, убившего россиянку

Полиция Испании задержала местного жителя, убившего гражданку России. Об этом сообщают каталонские правоохранительные органы Mossos deEscuadra.

Убийство россиянки произошло в провинции Барселона в городе Эль-Прат-де-Льобрегат. В числе подозреваемых был 44-летний возлюбленный женщины, который скрывался от полиции. Его задержали в момент, когда он как раз шел в отделение полиции сдаваться, уточняет РИА Новости.

Из-за убийства женщины мэрия города объявила трехдневный траур, а накануне вечером местные жители провели акцию памяти.

В конце октября 2019 года в Испании задержали 54-летнего россиянина, который жестоко расправился со своей женой, которая также проживала в Испании. Мужчина часто избивал свою супруга, из-за чего полиция запретила ему к ней приближаться.