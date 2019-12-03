Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Физлиц приравняют к иноагентам по критерию взаимности

Физлиц приравняют к иноагентам по критерию взаимности

 Житель Татарстана задержан по подозрению в убийстве экс-жены, пасынка и двухлетнего сына

Житель Татарстана задержан по подозрению в убийстве экс-жены, пасынка и двухлетнего сына
Памятник Грибоедову в Ереване облили красной краской

Памятник Грибоедову в Ереване облили красной краской

 МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии

МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии
Число погибших в результате ДТП с автобусом в Тунисе достигло 26 человек

Число погибших в результате ДТП с автобусом в Тунисе достигло 26 человек

Премьер-министр Монголии прибыл в Москву для встречи с Дмитрием Медведевым

Премьер-министр Монголии прибыл в Москву для встречи с Дмитрием Медведевым
Физлиц приравняют к иноагентам по критерию взаимности

Физлиц приравняют к иноагентам по критерию взаимности

 Житель Татарстана задержан по подозрению в убийстве экс-жены, пасынка и двухлетнего сына

Житель Татарстана задержан по подозрению в убийстве экс-жены, пасынка и двухлетнего сына
Памятник Грибоедову в Ереване облили красной краской

Памятник Грибоедову в Ереване облили красной краской

 МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии

МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии
Число погибших в результате ДТП с автобусом в Тунисе достигло 26 человек

Число погибших в результате ДТП с автобусом в Тунисе достигло 26 человек

Премьер-министр Монголии прибыл в Москву для встречи с Дмитрием Медведевым

Премьер-министр Монголии прибыл в Москву для встречи с Дмитрием Медведевым
10:40   3 Декабря 2019
Весь мир

Полиция Испании задержала местного жителя, убившего россиянку

Полиция Испании задержала местного жителя, убившего россиянку

Полиция Испании задержала местного жителя, убившего гражданку России. Об этом сообщают каталонские правоохранительные органы Mossos deEscuadra.

Убийство россиянки произошло в провинции Барселона в городе Эль-Прат-де-Льобрегат. В числе подозреваемых был 44-летний возлюбленный женщины, который скрывался от полиции. Его задержали в момент, когда он как раз шел в отделение полиции сдаваться, уточняет РИА Новости. 

Из-за убийства женщины мэрия города объявила трехдневный траур, а накануне вечером местные жители провели акцию памяти. 

В конце октября 2019 года в Испании задержали 54-летнего россиянина, который жестоко расправился со своей женой, которая также проживала в Испании. Мужчина часто избивал свою супруга, из-за чего полиция запретила ему к ней приближаться.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #убийство #испания #барселона

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...