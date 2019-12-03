Эрдоган пригрозил НАТО бойкотом защиты Польши и Балтии

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил, что Анкара не будет поддерживать план НАТО по защите Польши и стран Балтии, если альянс не признает Силы самообороны сирийских курдов террористическими. Такое заявление он сделал перед вылетом в Лондон на саммит НАТО во вторник, 3 декабря.

«Если наши друзья по НАТО не будут принимать за террористов те террористические организации, которых мы считаем таковыми и с которыми ведем борьбу, мы будем против любых шагов, которые будут предприниматься НАТО», — подчеркнул Эрдоган.

Ранее в 2016 году на саммите в Варшаве страны НАТО решили разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону. Их формирование взяли на себя Великобритания, ФРГ, Канада и США.

Напомним, разговоры о «смерти мозга» НАТО начались из-за антитеррористической операции «Источник мира», проводимой Турцией против курдских боевиков, которые были союзниками США в Сирии.