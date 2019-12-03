США могут ввести ответные пошлины для Франции как «несправедливого торгового партнера»

Соединенные Штаты планируют ответить Франции на введение ею цифрового налога в отношении американских компаний. Возможные пошлины составят 2,4 миллиарда долларов. Такое заявление сделал аппарат представителя США на торговых переговорах.

«Аппарат представителя США завершил первую фазу расследования в рамках 301 статьи закона о торговле 1974 года и пришел к заключению, что цифровой налог Франции дискриминирует такие американские компании, как Google, Apple, Facebook и Amazon. Сегодняшнее решение аппарата посылает ясный сигнал о том, что США введут меры против тех режимов цифрового налога, которые дискриминируют или обременяют компании США», — приводятся в заявлении слова главы аппарата Роберта Лайтхайзера.

Также в документе обозначаются категории товаров, которые будут облагаться налогом, всего 63 позиции продуктов: сыры, игристые вина, косметика, сумки, фарфоровые изделия и др. Притом отмечается, что на эти типы товаров размер пошлины может достигать 100%.

В ведомстве отметили, что ждут от общественности комментариев к данному предложению до 6 января 2020 года. Публичные слушания по решению этого вопроса состоятся 7 января будущего года.

Цифровой налог, ответ на который готовят США, был введен 11 июля французским Сенатом. Новый законопроект облагает самые крупные американские компании, предоставляющие цифровые услуги. Распространяется налог на прибыль компаний, начиная с 1 января 2019 года, он составляет 3% от общего оборота их продукции на территории Франции. Налоговые выплаты обязаны делать все компании, чей доход выше 750 миллионов евро в мире и 25 миллионов евро во Франции, а также все компании, занимающиеся онлайн-рекламой, интернет-торговлей и работой информационных агрегаторов по типу Google.