Пятые сутки в Краснодаре разыскивают 15-летнюю девочку, которая ушла из дома по улице Гидростроителей в пятницу, 29 ноября, и до настоящего времени никто ничего не знает о ее местонахождении.

Как сообщает региональный СКР, следователи начали проверку по факту исчезновения 15-летней Лианы Джалад. Родственники девочки не знают, где она могла бы находиться.

Отмечается, что сотрудники СК РФ пытаются установить местонахождение пропавшей девочки-подростка, а также выяснить все обстоятельства случившегося. После проверки станет понятно, будут ли заводить уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Уссурийске 10-летний сын полицейского нашел пропавшего ребенка.