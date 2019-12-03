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 Житель Татарстана задержан по подозрению в убийстве экс-жены, пасынка и двухлетнего сына

Житель Татарстана задержан по подозрению в убийстве экс-жены, пасынка и двухлетнего сына
Памятник Грибоедову в Ереване облили красной краской

Памятник Грибоедову в Ереване облили красной краской

 МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии

МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии
Визит главы МИД Дании в Москву состоится в начале 2020 года

Визит главы МИД Дании в Москву состоится в начале 2020 года

 Число погибших в результате ДТП с автобусом в Тунисе достигло 26 человек

Число погибших в результате ДТП с автобусом в Тунисе достигло 26 человек

10:24   3 Декабря 2019
Россия

Пятые сутки в Краснодаре разыскивают 15-летнюю девочку

Пятые сутки в Краснодаре разыскивают 15-летнюю девочку

Пятые сутки в Краснодаре разыскивают 15-летнюю девочку, которая ушла из дома по улице Гидростроителей в пятницу, 29 ноября, и до настоящего времени никто ничего не знает о ее местонахождении.

Как сообщает региональный СКР, следователи начали проверку по факту исчезновения 15-летней Лианы Джалад. Родственники девочки не знают, где она могла бы находиться. 

Отмечается, что сотрудники СК РФ пытаются установить местонахождение пропавшей девочки-подростка, а также выяснить все обстоятельства случившегося. После проверки станет понятно, будут ли заводить уголовное дело. 

Ранее сообщалось, что в Уссурийске 10-летний сын полицейского нашел пропавшего ребенка.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #ск рф #чп #краснодар

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