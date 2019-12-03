Роскачество подсказало россиянам лучшие мобильные приложения для заказа такси

Роскачество перечислило лучшие мобильные приложения для вызова такси, которые рекомендованы к использованию. Об этом организация сообщает во вторник, 3 декабря.

По информации ведомства, число приложений, перешагнувших итоговую отметку в четыре балла, составило 22 из 40. Все они рекомендованы к использованию.

«Отметку в 3 балла преодолели все исследованные приложения», — сообщается в экспертном материале.

Мобильные приложения оценивались с точки зрения функциональности, удобства использования, а также безопасности хранения личных данных. Самыми лучшими по всем критериям оказались Uber Russia, Gett, «Яндекс.Такси» на IOS, а также «Ситимобил», Uber Russia и снова «Яндекс.Такси», но уже на Android.

В ведомстве подчеркнули, что во всех проверенных приложениях платежные данные передаются с использованием платежных шлюзов, что говорит о высокой степени безопасности. Кроме этого, в 55% оцениваемых программ были указаны сведения о страховании пассажиров во время поездки.