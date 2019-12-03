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10:30   3 Декабря 2019
Россия

Роскачество подсказало россиянам лучшие мобильные приложения для заказа такси

Роскачество подсказало россиянам лучшие мобильные приложения для заказа такси

Роскачество перечислило лучшие мобильные приложения для вызова такси, которые рекомендованы к использованию. Об этом организация сообщает во вторник, 3 декабря. 

По информации ведомства, число приложений, перешагнувших итоговую отметку в четыре балла, составило 22 из 40. Все они рекомендованы к использованию. 

«Отметку в 3 балла преодолели все исследованные приложения», — сообщается в экспертном материале.

Мобильные приложения оценивались с точки зрения функциональности, удобства использования, а также безопасности хранения личных данных. Самыми лучшими по всем критериям оказались Uber Russia, Gett, «Яндекс.Такси» на IOS, а также «Ситимобил», Uber Russia и снова «Яндекс.Такси», но уже на Android.

В ведомстве подчеркнули, что во всех проверенных приложениях платежные данные передаются с использованием платежных шлюзов, что говорит о высокой степени безопасности. Кроме этого, в 55% оцениваемых программ были указаны сведения о страховании пассажиров во время поездки.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #такси #uber #приложения #gett taxi #яндекс такси

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