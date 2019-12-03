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Памятник Грибоедову в Ереване облили красной краской

Памятник Грибоедову в Ереване облили красной краской

 МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии

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Визит главы МИД Дании в Москву состоится в начале 2020 года

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 Число погибших в результате ДТП с автобусом в Тунисе достигло 26 человек

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10:23   3 Декабря 2019
Весь мир

ФБР считает российские приложения «потенциальной контрразведывательной угрозой»

ФБР считает российские приложения «потенциальной контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США считает, что все разработанные в РФ мобильные приложения, в том числе популярный сервис FaceApp, несут «потенциальную контрразведывательную угрозу». Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на текст письма ведомства.

ФБР также заявило, что власти «могут получать удаленный доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях» без запроса к провайдеру.

Таким заявлением ФБР прокомментировало письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера. Ранее назвал приложение FaceApp угрозой национальной безопасности США и попросил принять меры. По словам ведомства, их опасения распространяются на этот сервис тоже.

Приложение FaceApp стало популярным в июле текущего года. В соцсетях по всему миру массово начали делиться снимками себя в старости — в приложении есть специальный фильтр, который добавляет морщины и седину.

Разработчики сервиса уверяют, что не передают данные пользователей третьим лицам.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #угроза #фбр

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