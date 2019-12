ФБР считает российские приложения «потенциальной контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США считает, что все разработанные в РФ мобильные приложения, в том числе популярный сервис FaceApp, несут «потенциальную контрразведывательную угрозу». Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на текст письма ведомства.

ФБР также заявило, что власти «могут получать удаленный доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях» без запроса к провайдеру.

Таким заявлением ФБР прокомментировало письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера. Ранее назвал приложение FaceApp угрозой национальной безопасности США и попросил принять меры. По словам ведомства, их опасения распространяются на этот сервис тоже.

A warning to share with your family & friends: This year when millions were downloading #FaceApp, I asked the FBI if the app was safe. Well, the FBI just responded. And they told me any app or product developed in Russia like FaceApp is a potential counterintelligence threat. pic.twitter.com/ioMzpp2Xi5