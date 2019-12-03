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10:49   3 Декабря 2019
Россия

СК завершил расследование по делу о крушении SSJ-100, жертвами которого стал 41 человек

СК завершил расследование по делу о крушении SSJ-100, жертвами которого стал 41 человек

Следствие по делу о произошедшей в мае текущего года в московском аэропорту Шереметьево катастрофе с пассажирским самолетом SSJ-100 завершено.

Об этом во вторник журналистам рассказал адвокат Игорь Трунов, чья коллегия представляет интересы потерпевших.

По его словам, по окончанию расследования обстоятельств крушения лайнера следствие возложило вину за произошедшее на командира экипажа Дениса Евдокимова.

«Это не удивляет, так как за последние 20 лет других выводов по таким делам не делалось. Сейчас потерпевшие приступили к ознакомлению с делом», - добавил адвокат.

Ранее Евдокимову предъявили обвинение по статье «нарушение правил эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью».

СК завершил расследование по делу о крушении SSJ-100, жертвами которого стал 41 человек

По версии следствия, командир экипажа после того как принадлежавший «Аэрофлоту» самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, спустя 28 минут полета вернулся в аэропорт вылета, совершил жесткую посадку, в результате чего у воздушного самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате пожара, охватившего заднюю част самолета, погибли 40 пассажиров и один член экипажа. 33 пассажира и четверо членов экипажа выжили в катастрофе, десять человек при этом получили травмы различной степени тяжести.

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Автор: Александр Люблинский
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