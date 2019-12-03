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10:05   3 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии

МИД Украины вручил ноту протеста послу Венгрии

МИД Украины вручил НАТО протесту послу Венгрии в стране Иштвану Ийдятро. Об этом 3 декабря, во вторник, говорится на странице ведомства в Facebook.

Толчком к вручению ноты протеста со стороны украинского МИД послужило заявление дипломата об автономии венгерского нацменьшинства и о блокировке Венгрией деятельности комиссии Украина — НАТО.

«2 декабря в МИД Украины был приглашён посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто... было сказано о неприемлемости его заявлений об автономии венгерского национального меньшинства на Украине и блокировке венгерской стороной деятельности комиссии Украина — НАТО», — сказано в заявлении. 

Ранее посол заявил, что Венгрия продолжит и дальше блокировать проведение комиссии Украина — НАТО из-за закона об образовании, который приняла украинская сторона. 

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в октябре сообщил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине. Причина кроется в том, что украинские власти нарушили права венгерского национального меньшинства, объяснил он.

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #общество #весь мир #венгрия

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