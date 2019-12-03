«Аэрофлот» призвал ФАС обратить внимание на рост цен на топливо

Генеральный директор российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обратить внимание на рост цен на топливо, а также на стоимость обслуживания самолетов в аэропортах. Савельев направил письмо главе ФАС Игорю Артемьеву.

В письме Савельев пишет, что ранее президент России Владимир Путин поставил задачу повысить доступность авиаперевозок со стороны ФАС. Авиакомпания считает, что ведомство должно усилить контроль за ценами на авиатопливо и аэропортное и наземное обслуживание, а также на уровень цен в российских аэропортах.

«За последний год цены значительно превысили уровень инфляции, а аэропорты переносят основное увеличение на цены по нерегулируемым со стороны ФАС России услугам, которые при этом являются обязательными для обеспечения вылета самолета и обслуживания пассажиров», — передает слова главы «Аэрофлота» РИА Новости.

Савельев привел в пример российские аэропорты, где стоимость обслуживания значительно увеличилась. В частности, в Ижевске рост составил 25 процентов, в Кемерове — 31 процент, в Петропавловске-Камчатском — семь процентов.

Накануне стало известно, что «Аэрофлот» перестанет информировать пассажиров о начале посадки на рейс при помощи SMS.