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10:06   3 Декабря 2019
Россия

«Аэрофлот» призвал ФАС обратить внимание на рост цен на топливо

«Аэрофлот» призвал ФАС обратить внимание на рост цен на топливо

Генеральный директор российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обратить внимание на рост цен на топливо, а также на стоимость обслуживания самолетов в аэропортах. Савельев направил письмо главе ФАС Игорю Артемьеву.

В письме Савельев пишет, что ранее президент России Владимир Путин поставил задачу повысить доступность авиаперевозок со стороны ФАС. Авиакомпания считает, что ведомство должно усилить контроль за ценами на авиатопливо и аэропортное и наземное обслуживание, а также на уровень цен в российских аэропортах. 

«За последний год цены значительно превысили уровень инфляции, а аэропорты переносят основное увеличение на цены по нерегулируемым со стороны ФАС России услугам, которые при этом являются обязательными для обеспечения вылета самолета и обслуживания пассажиров», — передает слова главы «Аэрофлота» РИА Новости. 

Савельев привел в пример российские аэропорты, где стоимость обслуживания значительно увеличилась. В частности, в Ижевске рост составил 25 процентов, в Кемерове — 31 процент, в Петропавловске-Камчатском — семь процентов. 

Накануне стало известно, что «Аэрофлот» перестанет информировать пассажиров о начале посадки на рейс при помощи SMS.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #аэрофлот #фас

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