Автобус с пассажирами перевернулся в Белгородской области, есть погибшие

Автобус с пассажирами перевернулся в Белгородской области, передает источник «Интерфакса». Авария случилась возле села Преображенка. Рейсовый автобус ехал в Старый Оскол.

По какой-то причине водитель не справился с управлением, и автобус вынесло в кювет, где он опрокинулся. В салоне, по предварительным данным, находилось 30 пассажиров, среди них есть погибшие, но их количество пока не сообщается.

Ранее стало известно о ДТП с автобусом в Казахстане, где погибли, по уточненным данным, восемь человек.