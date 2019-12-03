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Число жертв ДТП в Казахстане увеличилось до семи

Число жертв ДТП в Казахстане увеличилось до семи

 Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Казахстане

Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Казахстане
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9:38   3 Декабря 2019
Россия

Автобус с пассажирами перевернулся в Белгородской области, есть погибшие

Автобус с пассажирами перевернулся в Белгородской области, есть погибшие

Автобус с пассажирами перевернулся в Белгородской области, передает источник «Интерфакса». Авария случилась возле села Преображенка. Рейсовый автобус ехал в Старый Оскол.

По какой-то причине водитель не справился с управлением, и автобус вынесло в кювет, где он опрокинулся. В салоне, по предварительным данным, находилось 30 пассажиров, среди них есть погибшие, но их количество пока не сообщается. 

Ранее стало известно о ДТП с автобусом в Казахстане, где погибли, по уточненным данным, восемь человек.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #авария #дтп #чп #белгородская область

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