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9:49   3 Декабря 2019
Россия

Десять масштабных военных учений пройдут в Поволжье в 2020 году

Десять масштабных военных учений пройдут в Поволжье в 2020 году

Более девяти крупных учений планируются в 2020 году в регионах Поволжья. Их проведет вторая гвардейская общевойсковая армия. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба Центрального военного округа, ссылаясь на командующего армией генерал-майора Александра Игнатенко. 

«Соединения и части проведут порядка 40 тактических учений, из них около 10 – крупных, двусторонних, с привлечением всего личного состава одной или двух бригад», — сказал Игнатенко. 

Он подчеркнул, что самое масштабное учение пройдет в августе на Тацком полигоне в Оренбургской области. В нем будут участвовать две мотострелковые бригады.

Игнатенко добавил, что в ходе учений будут внедрены новые приемы и способы боевой подготовки. Военные также будут пользоваться специальными тренажерами, позволяющими быстрее учиться и тратить меньший моторесурс. Кроме этого, бойцы уделят особое внимание подготовке и участию в Армейских международных играх 2020 года. 

В состав второй общевойсковой армии входят ракетные, артиллерийские, зенитные, мотострелковые, инженерные и другие отдельные подразделения, соединения и воинские части. Она является самым крупным военным формированием в Приволжском федеральном округе. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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