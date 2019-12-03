Десять масштабных военных учений пройдут в Поволжье в 2020 году

Более девяти крупных учений планируются в 2020 году в регионах Поволжья. Их проведет вторая гвардейская общевойсковая армия. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба Центрального военного округа, ссылаясь на командующего армией генерал-майора Александра Игнатенко.

«Соединения и части проведут порядка 40 тактических учений, из них около 10 – крупных, двусторонних, с привлечением всего личного состава одной или двух бригад», — сказал Игнатенко.

Он подчеркнул, что самое масштабное учение пройдет в августе на Тацком полигоне в Оренбургской области. В нем будут участвовать две мотострелковые бригады.

Игнатенко добавил, что в ходе учений будут внедрены новые приемы и способы боевой подготовки. Военные также будут пользоваться специальными тренажерами, позволяющими быстрее учиться и тратить меньший моторесурс. Кроме этого, бойцы уделят особое внимание подготовке и участию в Армейских международных играх 2020 года.

В состав второй общевойсковой армии входят ракетные, артиллерийские, зенитные, мотострелковые, инженерные и другие отдельные подразделения, соединения и воинские части. Она является самым крупным военным формированием в Приволжском федеральном округе.