Сервис по поиску вакансий для людей с инвалидностью запустят в России

Сервис по поиску вакансий для людей с инвалидностью запустит Сбербанк. По замыслу организаторов, сервис заработает в 2020 году в рамках экосистемы Сбербанка.

Как рассказала директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Александра Алтухова, авторы идеи помогут людям с ограниченными возможностями здоровья найти работу по душе и трудоустроиться, так как работа является важным аспектом для клиентов банка с инвалидностью.

Также Алтухова отметила, что порядка 45 процентов отделений Сбербанка в стране оборудованы для людей с ограниченными возможностями здоровья, но количество таких офисов будет увеличиваться, чтобы сделать услуги доступными для всего населения.

В России насчитывается 11,95 миллиона инвалидов, среди которых почти 680 тысяч — дети, уточняет ТАСС.