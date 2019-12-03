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Десять масштабных военных учений пройдут в Поволжье в 2020 году

Число жертв ДТП в Казахстане увеличилось до семи

Число жертв ДТП в Казахстане увеличилось до семи

 Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Казахстане

Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Казахстане
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9:24   3 Декабря 2019
Россия

Сервис по поиску вакансий для людей с инвалидностью запустят в России

Сервис по поиску вакансий для людей с инвалидностью запустят в России

Сервис по поиску вакансий для людей с инвалидностью запустит Сбербанк. По замыслу организаторов, сервис заработает в 2020 году в рамках экосистемы Сбербанка.

Как рассказала директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Александра Алтухова, авторы идеи помогут людям с ограниченными возможностями здоровья найти работу по душе и трудоустроиться, так как работа является важным аспектом для клиентов банка с инвалидностью. 

Также Алтухова отметила, что порядка 45 процентов отделений Сбербанка в стране оборудованы для людей с ограниченными возможностями здоровья, но количество таких офисов будет увеличиваться, чтобы сделать услуги доступными для всего населения. 

В России насчитывается 11,95 миллиона инвалидов, среди которых почти 680 тысяч — дети, уточняет ТАСС. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сбербанк #общество

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