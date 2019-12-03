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9:58   3 Декабря 2019
Россия

СК завершил расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян

СК завершил расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила во вторник о завершении расследования уголовного дела в отношении трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца.

По данным следствия, напомнила Петренко, 27 июля 2018 года три сестры Хачатурян – Крестина, Ангелина и Мария – находясь в квартире и действуя группой по предварительному сговору, нанесли своему отцу, к которому испытывали острую личную неприязнь, множественные удары молотком и ножом в область головы, шеи и груди. В результате, 57-летний мужчина скончался от полученных травм.

«При оценке действий обвиняемых установлено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий, что учтено следствием как смягчающие вину обстоятельства», - отметила Петренко.

Девушкам вменяют убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, что является самой тяжкой из всех возможных квалификаций. Защита сестер намерена ходатайствовать, чтобы дело рассматривалось при участии присяжных заседателей.

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Автор: Александр Люблинский
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