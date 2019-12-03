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9:31   3 Декабря 2019
Россия

Бывший депутат Госдумы Шлегель назвал переезд в Германию личным делом его семьи

Бывший депутат Госдумы Шлегель назвал переезд в Германию личным делом его семьи

Экс-депутат Государственный думы, комиссар молодежного движения «Наши» Роберт Шлегель объяснил переезд в Германию. Об этом во вторник, 3 декабря, пишет «Коммерсант». 

Бывший парламентарий заявил, что переезд — личное дело его семьи. По его словам, он уже более трех лет не является общественной и публичной фигурой, а также не состоит в партиях, поэтому имеет право переехать в другую страну. 

«Я этнический немец. Как этнический немец, при переезде в Германию я и моя семья имеем право на получение гражданства. При этом мы имеем право не отказываться от гражданства России», — отметил Шлегель.

Шлегель отметил, что в России было бы проще строить бизнес, но этот вариант не решает его личных задач. 

Ранее газета Sueddeutsche Zeitung написала, что российский депутат получил гражданство Германии. Немецкое издание отметило фотографии Шлегеля в его Instagram, на которых стали появляться фотографии баварских ландшафтов. 

По информации СМИ, бывший парламентарий работает в Мюнхене на должности директора стратегических проектов и операций в немецкой штаб-квартире международной компании Acronis. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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