Горящий в Петербурге на площади в 12 тысяч «квадратов» ангар попал на видео

Горящий в Санкт-Петербурге на площади в 12 тысяч «квадратов» ангар попал на видео. ЧП произошло в Пушкинском районе города.

Для ликвидации и тушения пожара привлечены 220 спасателей и 49 единиц техники. Кроме того, на месте работают два пожарных поезда. Площадь возгорания превысила 12 тысяч квадратных метров.

Как сообщалось ранее, ангар полностью выгорел, его крыша рухнула. Есть ли жертвы или пострадавшие, пока не сообщается. Сейчас возгорание локализовали.