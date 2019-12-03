Россияне стараются быстро похудеть после встречи Нового года и перед отпуском, таковы итоги исследования «Авито», в котором специалисты отмечали спрос на спортивные товары и услуги в течение года.

По данным экспертов, в 2019 году россияне активнее искали тренеров в январе и июне, в остальные месяцы практически не интересовались этой услугой. Таким образом, россияне активно интересуются приведением себя в порядок после новогодних каникул и перед пляжным сезоном, чтобы хорошо выглядеть на отдыхе.

Кроме того, летом россияне практически не интересуются фитнес-товарами и услугами, а вот к осени растет спрос спортивный инвентарь и занятия танцами, говорят исследователи.

К слову, активнее всего тренеров ищут жители Москвы, Петербурга и Краснодара, а самыми неактивными стали жители Ижевска, Тюмени и Тольятти. Самые дорогие тренеры находятся в Москве, Новосибирске и Воронеже, а меньше всех за свои тренировки берут тренеры из Перми, Челябинска и Ульяновска. Средняя сумма за одну тренировку в России составляет 1600 рублей.