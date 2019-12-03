ЛНА потребовала от СБ ООН повлиять на вмешательство Турции в дела Ливии

Верховное командование Ливийской национальной армии (ЛНА) потребовало от Совбеза ООН повлиять на Турцию, чтобы Анкара прекратила поставки оружия и техники для террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и перестала угрожать безопасности ливийского народа.

В заявлении, опубликованном Верховным командованием ЛНА, отмечается, что Анкаре нужно усмирить свои амбиции и перестать вмешиваться в ситуацию в Ливии. ЛНА считает, что Турция пытается вернуть «былое влияние в регионе времен Османского Халифата». Ливийская национальная армия заявляет, что Турция не только угрожает интересам народа Ливии, но и препятствует становлению государства, снабжая террористов ПНС оружием.

Верховное командование ЛНА также заявило, что значительно осуждает меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон и безопасности, подписанный президентом Турции Реджепом Эрдоганом и «премьер-министром» ПНС Ливии Файезом Сарраджем. ЛНА заявляет, что Саррадж не имеет права ставить подпись под подобными соглашениями, а эти документы являются недействительными.

ЛНА требует от Совета Безопасности ООН и стран средиземноморского бассейна вмешаться в ситуацию и повлиять на Турцию.

Днем ранее СБ ООН призвал другие государства не вмешиваться в ситуацию в Ливии и не нарушать оружейное эмбарго, которое действует в отношении страны. Это касается и Турции, которую не раз уличали в поставках техники и оружия для террористов ПНС Ливии, захвативших часть страны. В частности, в сентябре Турция поставила террористам беспилотники, двести бронеавтомобилей, две тысячи машин и стрелковое оружие. Кроме того, Анкара перебрасывает для ПНС Ливии исламистов из Сирии. Эти факты не раз подтверждались ЛНА и представителями Временного правительства в Тобруке.

На минувшей неделе лидер так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. Они подписали два меморандума: «О безопасности и военном сотрудничестве» и «Об ограничении юрисдикции на море». МИД Египта, Греции и Кипра выразили свое возмущение и заявили, что соглашения не имеют юридической силы и дестабилизируют ситуацию в Средиземноморской зоне.

Антитеррористическая операция «Аль-Карама» проводится ЛНА под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара. Ливийская национальная армия планирует освободить северо-запад страны от террористов ПНС Ливии. Весной 2019 года в ходе нового этапа контртеррористической операции ЛНА приступила к освобождению столицы Триполи от ПНС и подконтрольных ему бандформирований. Членами ПНС являются участники запрещенных в России организаций «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» и ИГ.