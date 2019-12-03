Число жертв ДТП в Казахстане увеличилось до семи

Число жертв ДТП с автобусом на юго-западе Казахстана выросло до семи человек. Об этом сообщил РИА «Новости» официальный представитель МВД по ЧС Нурсултан Нурахметов.

Ранее Нурхаметов сообщил, что во вторник утром на трассе в Кызылординской области из-за гололеда опрокинулся автобус. В транспортном средстве, направлявшемся по маршруту Кызылорда - Кумколь, находились 50 человек.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли шесть человек и 29 пострадали.

Нурахметов сообщил, что в салоне автобуса были 35 человек. По последним данным, погибли семь человек - один из пострадавших скончался на пути в больницу.

Аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Посольство РФ в Казахстане выясняет, были ли в перевернувшемся автобусе граждане РФ.