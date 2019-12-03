Число аварий с такси увеличилось на 60 процентов с начала года

Число ДТП с участием такси по всей России возросло на 60 процентов и составило 2,7 аварий за десять месяцев минувшего года. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на главу организационно-аналитического управления ГИБДД Сергея Рыжова.

Он сообщил, что наибольший вклад дают нарушения, которые связаны с желанием быстро проехать и доставить клиента. По данным ГИБДД, ДТП случаются из-за несоблюдения очередности проезда перекрестка, неправильного выбора дистанции, нарушений правил проезда переходов и неправильные перестроения во время движения на дороге.

Также, в связи с низкими тарифами интернет-агрегатов, водитель вынужден работать без отдыха по 12-14 часов.

Издание уточняет, что число погибших и пострадавших в ДТП увеличилось на 41 процент (110 человек) и 63,9 процента (3,66 тысячи) соответственно.

На данный момент столичные власти направили в Госдуму ряд предложений, предусматривающих обязательное наличие российских прав для таксистов.