Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Число аварий с такси увеличилось на 60 процентов с начала года

Число аварий с такси увеличилось на 60 процентов с начала года

 Троицкая ГРЭС загорелась под Челябинском

Троицкая ГРЭС загорелась под Челябинском
Число жертв ДТП в Казахстане увеличилось до семи

Число жертв ДТП в Казахстане увеличилось до семи

 Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Казахстане

Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Казахстане
Мадуро вручил послу РФ в Венесуэле орден Франсиско Миранды высшей степени

Мадуро вручил послу РФ в Венесуэле орден Франсиско Миранды высшей степени

Участник операции по похищению Цемаха носил нацистскую символику, сообщают голландские СМИ

Участник операции по похищению Цемаха носил нацистскую символику, сообщают голландские СМИ
Число аварий с такси увеличилось на 60 процентов с начала года

Число аварий с такси увеличилось на 60 процентов с начала года

 Троицкая ГРЭС загорелась под Челябинском

Троицкая ГРЭС загорелась под Челябинском
Число жертв ДТП в Казахстане увеличилось до семи

Число жертв ДТП в Казахстане увеличилось до семи

 Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Казахстане

Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Казахстане
Мадуро вручил послу РФ в Венесуэле орден Франсиско Миранды высшей степени

Мадуро вручил послу РФ в Венесуэле орден Франсиско Миранды высшей степени

Участник операции по похищению Цемаха носил нацистскую символику, сообщают голландские СМИ

Участник операции по похищению Цемаха носил нацистскую символику, сообщают голландские СМИ
7:32   3 Декабря 2019
Россия

Число аварий с такси увеличилось на 60 процентов с начала года

Число аварий с такси увеличилось на 60 процентов с начала года

Число ДТП с участием такси по всей России возросло на 60 процентов и составило 2,7 аварий за десять месяцев минувшего года. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на главу организационно-аналитического управления ГИБДД Сергея Рыжова.

Он сообщил, что наибольший вклад дают нарушения, которые связаны с желанием быстро проехать и доставить клиента. По данным ГИБДД, ДТП случаются из-за несоблюдения очередности проезда перекрестка, неправильного выбора дистанции, нарушений правил проезда переходов и неправильные перестроения во время движения на дороге.

Также, в связи с низкими тарифами интернет-агрегатов, водитель вынужден работать без отдыха по 12-14 часов.

Издание уточняет, что число погибших и пострадавших в ДТП увеличилось на 41 процент (110 человек) и 63,9 процента (3,66 тысячи) соответственно.

На данный момент столичные власти направили в Госдуму ряд предложений, предусматривающих обязательное наличие российских прав для таксистов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#дтп #такси

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...