Троицкая ГРЭС загорелась под Челябинском

Пожарные тушат крупное возгорание на на Троицкой ГРЭС в Челябинской области, сообщает региональный главк МЧС.

Пожарные расчеты были направлены на место происшествия в 3:15. Спасатели установили, что произошло возгорание кабелей на площади 100 квадратных метров в кабельном тоннеле в котлотурбинном цехе.

Отмечается, что на территории цеха работают звенья газодымозащитной службы, наблюдается сильное задымление. Огонь пока не локализован, работы все еще продолжаются. Дополнительные силы были направлены к месту происшествия, в том числе из областного центра.

Тушением пожара занимаются 82 человека и 25 единиц спецтехники. Самостоятельно цех покинули восемь работников, пострадавших нет.

Локализация пожара объявлена в 7:20 (5.20 мск), в 7.23 (5.23 мск) было ликвидировано открытое горение.

Троицкая ГРЭС - один из самых мощных базовых поставщиков электроэнергии Южного Урала. Установленная электрическая мощность ГРЭС составляет 1,315 ГВт, тепловая мощность – 210 Гкал.ч.