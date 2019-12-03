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Троицкая ГРЭС загорелась под Челябинском

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6:27   3 Декабря 2019
Россия

Троицкая ГРЭС загорелась под Челябинском

Троицкая ГРЭС загорелась под Челябинском

Пожарные тушат крупное возгорание на на Троицкой ГРЭС в Челябинской области, сообщает региональный главк МЧС.

Пожарные расчеты были направлены на место происшествия в 3:15. Спасатели установили, что произошло возгорание кабелей на площади 100 квадратных метров в кабельном тоннеле в котлотурбинном цехе.

Отмечается, что на территории цеха работают звенья газодымозащитной службы, наблюдается сильное задымление. Огонь пока не локализован, работы все еще продолжаются. Дополнительные силы были направлены к месту происшествия, в том числе из областного центра.

Тушением пожара занимаются 82 человека и 25 единиц спецтехники. Самостоятельно цех покинули восемь работников, пострадавших нет.

Локализация пожара объявлена в 7:20 (5.20 мск), в 7.23 (5.23 мск) было ликвидировано открытое горение.

Троицкая ГРЭС - один из самых мощных базовых поставщиков электроэнергии Южного Урала. Установленная электрическая мощность ГРЭС составляет 1,315 ГВт, тепловая мощность – 210 Гкал.ч.

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Автор: Олег Королев
#пожар #челябинская область #грэс

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