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6:00   3 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Казахстане

Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Казахстане

Автобус с 50 пассажирами из-за гололеда опрокинулся на трассе в Казахстане, сообщает представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

Инцидент произошел на трассе Кызылорда (юг страны) - Кумколь (Нур-Султан). Транспортное средство, в котором находились около 50 человек, опрокинулось на дороге в 85 километрах от Кызылорды. Судя по фотографиям ведомства, автобус перевернулся на крышу.

Согласно данным на 07:56 (04:56 мск), на месте происшествия найдено четверо погибших. Пятнадцать пострадавших извлечены из автобуса.

На данный момент аварийно-спасательные работы продолжаются, сообщил представитель КЧС МВД Казахстана. На базе Департамента ЧС Кызылординской области организован оперативный штаб.

Посольство РФ в Казахстане уточняет информацию о том, находились ли россияне в автобусе. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь дипмиссии Мария Орехова.

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Автор: Олег Королев
#дтп #автобус #казахстан

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