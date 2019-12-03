Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Казахстане

Автобус с 50 пассажирами из-за гололеда опрокинулся на трассе в Казахстане, сообщает представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов.

Инцидент произошел на трассе Кызылорда (юг страны) - Кумколь (Нур-Султан). Транспортное средство, в котором находились около 50 человек, опрокинулось на дороге в 85 километрах от Кызылорды. Судя по фотографиям ведомства, автобус перевернулся на крышу.

Согласно данным на 07:56 (04:56 мск), на месте происшествия найдено четверо погибших. Пятнадцать пострадавших извлечены из автобуса.

На данный момент аварийно-спасательные работы продолжаются, сообщил представитель КЧС МВД Казахстана. На базе Департамента ЧС Кызылординской области организован оперативный штаб.

Посольство РФ в Казахстане уточняет информацию о том, находились ли россияне в автобусе. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь дипмиссии Мария Орехова.