Мадуро вручил послу РФ в Венесуэле орден Франсиско Миранды высшей степени

Венесуэльский президент Николас Мадуро наградил посла РФ в Венесуэле Владимира Заемского орденом Франсиско Миранды I степени.

Мадуро заявил, что орден высшей степени в знак признания и признательности Заемскому, который является послом уже более 10 лет. Подчеркивается, что в течение данного периода Заемский хорошо узнал Уго Чавеса, а отношения между странами продолжали укрепляться и расширяться.

Президент Венесуэлы также вручил Заемскому копию сабли, которую имел при себе национальный герой и освободитель страны Симон Боливар во время битвы при Карабобо. Сражение состоялось в 1821 году и стало решающей битвой в войне за независимость Венесуэлы от испанского владычества.

В свою очередь Заемский заявил, что для него огромная часть принять награду, которая является высокой оценкой его работы.