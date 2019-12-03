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Спикер Верховной рады заявил, что на Украине есть только один народ
Мадуро вручил послу РФ в Венесуэле орден Франсиско Миранды высшей степени

Мадуро вручил послу РФ в Венесуэле орден Франсиско Миранды высшей степени

Участник операции по похищению Цемаха носил нацистскую символику, сообщают голландские СМИ

Участник операции по похищению Цемаха носил нацистскую символику, сообщают голландские СМИ
5:40   3 Декабря 2019
Весь мир

Мадуро вручил послу РФ в Венесуэле орден Франсиско Миранды высшей степени

Мадуро вручил послу РФ в Венесуэле орден Франсиско Миранды высшей степени

Венесуэльский президент Николас Мадуро наградил посла РФ в Венесуэле Владимира Заемского орденом Франсиско Миранды I степени.

Мадуро заявил, что орден высшей степени в знак признания и признательности Заемскому, который является послом уже более 10 лет. Подчеркивается, что в течение данного периода Заемский хорошо узнал Уго Чавеса, а отношения между странами продолжали укрепляться и расширяться.

Президент Венесуэлы также вручил Заемскому копию сабли, которую имел при себе национальный герой и освободитель страны Симон Боливар во время битвы при Карабобо. Сражение состоялось в 1821 году и стало решающей битвой в войне за независимость Венесуэлы от испанского владычества.

В свою очередь Заемский заявил, что для него огромная часть принять награду, которая является высокой оценкой его работы.

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Автор: Олег Королев
#венесуэла #мадуро #заемский

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