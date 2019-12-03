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Участник операции по похищению Цемаха носил нацистскую символику, сообщают голландские СМИ

Участник операции по похищению Цемаха носил нацистскую символику, сообщают голландские СМИ

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Участник операции по похищению Цемаха носил нацистскую символику, сообщают голландские СМИ

Участник операции по похищению Цемаха носил нацистскую символику, сообщают голландские СМИ

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5:06   3 Декабря 2019
Весь мир

Участник операции по похищению Цемаха носил нацистскую символику, сообщают голландские СМИ

Участник операции по похищению Цемаха носил нацистскую символику, сообщают голландские СМИ

Участвовавший в операции по похищению экс-командира одного из подразделений «ПВО» ДНР Владимира Цемаха украинский военный носил нацистскую символику. На это обратил внимание журналист голландского агентства RTL Йерун Аккерманс.

В опубликованном ролике берет интервью у военного по имени Дмитрий, который при похищении Цемаха подорвался на мине и потерял ногу. На кадрах видно, что на руках украинского военного набиты татуировки с «обратной» свастикой и Черным солнцем - оккультным символом у нацистов.

В свою очередь украинский военный, комментируя символику, назвал «абсолютно ошибочным» мнение о том, что он нацист. Он отметил, что вытатуированные знаки использовались его предками.

Цемах, которого в Киеве и Гааге считают подозреваемым по делу крушении малайзийского Boeing в Донбассе, был похищен украинскими спецслужбами в городе Снежное в ДНР. Его вывезли на Украину в июне этого года. В сентябре он вышел на свободу в рамках освобождения задержанных Москвой и Киевом.

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Автор: Олег Королев
#украина #азов #украинские националисты

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