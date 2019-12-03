Пожар площадью 12 тысяч квадратных метров тушат сотрудники МЧС в Петербурге

На юге Петербурга загорелся ангар, огнем охвачено 12 тысяч квадратных метров. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС.

Сообщение о пожаре на Московском шоссе в в ангаре размерами 150 на 80 метров и высотой 15 метров поступило в 02:13.

Ранг пожара был увеличен до четвертого номера в 02:59. Горение ангара происходит по всей площади. Уже зафиксировано обрушение конструкций.

На месте пожара работают 220 человек и 49 единиц спецтехники. На место направился пожарный поезд и передвижная химико-радиометрическая лаборатория, которая оценит состояние воздуха.

Позже в МЧС уточнили, что к месту пожара в районе Шушар направлен дополнительно еще один пожарный поезд.

Сообщений о пострадавших не поступало. Ангар расположен в промзоне, в районе складских помещений. По адресу Московское шоссе, 54 находится Пушкинский таможенный пост.