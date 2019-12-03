Захарова прокомментировала слова Зеленского о сторонниках России на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что сторонники России должны покинуть Украину.

Ранее Зеленский в интервью изданию Spiegel заявил, что будет бороться за «сбившихся с пути» жителей Донбасса. Он отметил, что каждый человек имеет право решать, где ему жить - поэтому те, кто «за Россию», могут уезжать.

На своей странице в Facebook Захарова написала, что потерялись не люди, а государство, которое затем потеряло людей. По его словам, отправленные из Киева на «поиск» людей танки их не найдут.

«Гарантируйте жителям их права, и они найдутся сами», - заявила Захарова.

Она отметила, что жители Донбасса не выбирали президента Украины не по своей воле, чтобы слушать его, куда им ехать. Дипломат заявила, что Киев сознательно там не проводил выборы.

Захарова призвала власти Украины искать источник всех бед в своих рядах. Она напомнила, что многие украинские политики и чиновники имели и виды на жительство и гражданство других стран, проводя решения в их пользу

Также представитель МИД РФ заявила, нет ничего удивительного в том, что в подобной ситуации жители Донбасса, отрезанные от остальной части Украины блокадой хотят получить гражданство другого государства.