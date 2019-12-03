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Спикер Верховной рады заявил, что на Украине есть только один народ

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 ДНР обвинила Зеленского в попытках переиначить Минские соглашения

ДНР обвинила Зеленского в попытках переиначить Минские соглашения
Трамп заявил, что доволен докладом республиканцев по «липовому импичменту»

Трамп заявил, что доволен докладом республиканцев по «липовому импичменту»

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3:32   3 Декабря 2019
Весь мир

Трамп заявил, что доволен докладом республиканцев по «липовому импичменту»

Трамп заявил, что доволен докладом республиканцев по «липовому импичменту»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что доволен докладом республиканцев по импичменту.

На своей странице в Twitter Трамп сообщил, что прочитал доклад республиканцев по «липовому импичменту» он прочитал на пути в Лондон, где должна состояться встреча НАТО. Он отметил, что оценивает работу сенаторов как «отличную».

Ранее СМИ в США сообщали, что республиканцы в палате представителей подготовили ответ на доклад демократов по импичменту Трампа, который еще не был опубликован. Они отвергли обвинения в адрес президента, отметив, что не видят «ничего неправильного» в действиях администрации Трампа в отношении Украины. Республиканцы также назвали доклад слухами и выводами демократов, заранее настроенных на импичмент.

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине, требуя взамен проведения расследования против его политического соперника Джо Байдена. Сам Трамп заявлял, что требовал от Киева только лишь борьбы с коррупцией.

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Автор: Олег Королев
#трамп #импичмент

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