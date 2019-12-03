Трамп заявил, что доволен докладом республиканцев по «липовому импичменту»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что доволен докладом республиканцев по импичменту.

На своей странице в Twitter Трамп сообщил, что прочитал доклад республиканцев по «липовому импичменту» он прочитал на пути в Лондон, где должна состояться встреча НАТО. Он отметил, что оценивает работу сенаторов как «отличную».

Ранее СМИ в США сообщали, что республиканцы в палате представителей подготовили ответ на доклад демократов по импичменту Трампа, который еще не был опубликован. Они отвергли обвинения в адрес президента, отметив, что не видят «ничего неправильного» в действиях администрации Трампа в отношении Украины. Республиканцы также назвали доклад слухами и выводами демократов, заранее настроенных на импичмент.

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине, требуя взамен проведения расследования против его политического соперника Джо Байдена. Сам Трамп заявлял, что требовал от Киева только лишь борьбы с коррупцией.