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Спикер Верховной рады заявил, что на Украине есть только один народ

Спикер Верховной рады заявил, что на Украине есть только один народ

 ДНР обвинила Зеленского в попытках переиначить Минские соглашения

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3:06   3 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Спикер Верховной рады заявил, что на Украине есть только один народ

Спикер Верховной рады заявил, что на Украине есть только один народ

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал слова спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о том, что национализм и притеснение Киевом малых народов могут привести к развалу страны.

Разумков на заседании украинского парламента заявил, что на Украине не существует «ни малых, ни средних, ни больших народов», однако якобы есть «украинский народ». При этом он заявил, что украинский народ «многонациональный, может разговаривать на разных языках».

По словам спикера, Верховная рада будет «прикладывать максимум усилий, чтобы консолидировать общество». По его словам, это не простой путь, на котором должны сконцентрироваться все органы власти и все слои населения.

Ранее Володин, комментируя срыв украинской делегацией выступления депутата Госдумы Руслана Бальбека в ООН, представлявшего крымских татар, отметил, что такие действия свидетельствуют о нетерпимости Киева к малым народов, что может привести к выхода из состава страны ряда регионов.

Ряд европейских стран, включая соседние Украине Румынию и Венгрию, активно критикуют украинский закон об образовании, который ущемляет права нацменьшинств. Кроме того, в июле вступил в силу закон, который предусматривает исключительное использование украинского во всех сферах жизни.

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Автор: Олег Королев
#украина #украинский язык

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