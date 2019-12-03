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 Курдские боевики заявили о возвращении военных США на северо-восток Сирии для расхищения нефти

Курдские боевики заявили о возвращении военных США на северо-восток Сирии для расхищения нефти
Пассажирский автобус сгорел на Кубани

Пассажирский автобус сгорел на Кубани

Карантин по бешенству объявлен в Солнцево до конца января 2020 года

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 ДНР обвинила Зеленского в попытках переиначить Минские соглашения

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Трамп заявил, что доволен докладом республиканцев по «липовому импичменту»

Трамп заявил, что доволен докладом республиканцев по «липовому импичменту»

 Курдские боевики заявили о возвращении военных США на северо-восток Сирии для расхищения нефти

Курдские боевики заявили о возвращении военных США на северо-восток Сирии для расхищения нефти
2:39   3 Декабря 2019
Весь мир

Курдские боевики заявили о возвращении военных США на северо-восток Сирии для расхищения нефти

Курдские боевики заявили о возвращении военных США на северо-восток Сирии для расхищения нефти

Отряды курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) заявили о повторной дислокации военных международной коалиции во главе с США на северо-востоке Сирии.

Чуть более месяца назад SDF  объявили о возобновлении сотрудничества с войсками международной коалиции. Это случилось после того, как президент США Дональд Трамп объявил о желании Вашингтона вывести свои войска из Сирии, но позже решил их оставить под предлогом защиты нефтяных месторождений.

В полученном РИА «Новости» заявлении представителя SDF Кино Габриэля говорится, что курдские боевики вместе с международной коалицией завершили передислокацию в регионе Джазира - городах Хасека, Дерик, Камышлы, а также в Дейр-эз-Зоре.

Заявляется, что SDF продолжает совместную работу с США по отслеживанию спящих ячеек ИГ*. Подчеркивается, что коалиция и курдские боевики будут «защищать мирных жителей от терактов, а также охранять нефтяные и газовые месторождения».

США незаконно находятся в Сирии долгие годы, наживаясь на добыче нефти, по праву принадлежащей местному населению. Им помогают в этом вооруженные бандформирования курдских боевиков, которые в 2017 году оккупировали Заевфратье.

ФАН в понедельник выпустило вторую часть расследования, раскрывающего объемы помощи, оказываемой террористам ИГ* со стороны США. Корреспонденты раздобыли в Сирии эксклюзивные свидетельские показания, которые подтверждают, что Вашингтон является одним из главных спонсоров и создателей крупнейшей международной террористической группировки.

В первой части расследования ФАН сообщается о сотрудничестве сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с террористами ИГ*. Бывший «связной» ИГ* рассказал, что отрабатывавший деньги западного спонсора Коротков был связан с террористами и американцами.

*ИГ - террористическая группировка, запрещена в РФ.

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Автор: Олег Королев
#сша #сирия #курды #нефть

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