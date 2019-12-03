Защита российской компании Concord Management and Consulting LLC, которую бывший американский спецпрокурор Роберт Мюллер голословно обвинил «во вмешательстве» в американские выборы, упорно требует от суда в США предоставления документов и вещественных доказательств по делу. Об этом пишет ФАН.

В новом документе «Конкорда» говорится, что в поддержку ходатайства о принуждении американского правительства к соблюдению Федерального уголовно-процессуального правила 16(a)(1)(G), сторона обвинения все же должна передать «скрытые» документы, которые являются неотъемлемой часть доказательной базы против Concord.

Адвокаты компании отмечают, что через сокрытие информации прокуроры США хотят застать их врасплох. Американская сторона считает, что защита «Конкорда» не сможет тщательно подготовиться к суду, если ей дальше будут отказывать в предоставлении документов.

Юристы «Конкорда» потребовали от американского суда и прокуроров соблюдения традиций и элементарных норм судопроизводства. Защита российской компании указывает, что сторона обвинения упрямо продолжает себя ставить над законами и судебными прецедентами.

Фактически прокуроры из команды экс-спецпрокурора, которые на пустом месте фабрикуют обвинения против в Concord, ведут себя не как блюстители закона, а как линчеватели. Подчеркивается, что адвокаты имеют право знать, в чем обвиняются их подзащитные и на базе чего выстроено обвинение.

В документе адвокатов отмечается, что если в США все еще сохраняется беспристрастный суд, то аргументы Concord будут приняты судьей, тогда как позиция обвинения будет отвергнута «окончательно и бесповоротно».

Вашингтон с 2016 года ищет следы «российского вмешательства» в американские выборы. Расследовавший «дело о вмешательстве» прокурор Роберт Мюллер опубликовал в апреле 2019 года доклад, в котором признал, что подозрения о связи президента США Дональда Трампа с Россией не подтверждаются. Провальное расследование стоило американским налогоплательщикам более чем в 30 миллионов долларов.

В апреле «Конкорд» подал на Мюллера в суд. Зашита компании заявляла, что Мюллер преступил уголовный кодекс округа Колумбия, распространяя сведения о подозрениях к российской компании, которая нарушает ее право на справедливый суд. Предполагается, что Мюллер, желая избежать ответственности, ушел с поста.