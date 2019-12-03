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 Турецкий военный погиб в зоне проведения операции «Источник мира» на севере Сирии

Турецкий военный погиб в зоне проведения операции «Источник мира» на севере Сирии
1:26   3 Декабря 2019
Весь мир

Турецкий военный погиб в зоне проведения операции «Источник мира» на севере Сирии

Турецкий военный погиб в зоне проведения операции «Источник мира» на севере Сирии

Турецкий военнослужащий погиб в зоне проведения военной операции «Источник мира» на севере Сирии. Об этом сообщает министерство обороны Турции.

Ведомство выражает соболезнования родственникам погибшего.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Республика была оккупирована террористическими группировками, которые держали сирийцев в страхе и вели военные действия против официального Дамаска. В результате к процессу урегулирования были подключены другие государства. В октябре Турция провела в приграничных районах страны террористическую операцию «Источник мира», которая направлена против курдских боевиков и членов ИГ*. Позже Россия и Турция в рамках меморандума о взаимопонимании 22 октября начали проводить в Сирии патрулирование.

Также в Сирии незаконно присутствует США, причем в последние месяцы они значительно увеличили свой контингент. Ранее Вашингтон заявлял, что ведет в стране борьбу с терроризмом. На деле же американская сторона фактически разворовывает сирийскую нефть и провоцирует боевиков нарушать достигнутые по итогам операции Турции договоренности.

ФАН установил, что США участвовали в создании и финансировании ИГ*. Агентство опубликовало расследование MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству»*, в котором рассказало о реальных задачах Вашингтона в Сирии.

Также ФАН рассказал, как происходит разворовывание сирийской нефти под руководством США, и почему находятся те, кто соглашается на сотрудничество в этом незаконном бизнесе.

В первой части расследования «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ*» ФАН рассказал о фактах сотрудничества журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ*. Выяснилось, что он работал с террористами по заказу осужденного в РФ беглого олигарха Михаила Ходорковского.

*ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция

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