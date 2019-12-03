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0:53   3 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

ДНР обвинила Зеленского в попытках переиначить Минские соглашения

ДНР обвинила Зеленского в попытках переиначить Минские соглашения

Выдвигаемые президентом Украины Владимиром Зеленским условия для проведения местных выборов в Донбассе, являются попыткой переиначить Минские соглашения. Об этом заявила полпред ДНР в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Зеленский ранее в интервью французской газете Monde заявил, что настаивает на проведении выборов в Донбассе лишь после передачи участков государственной границы под контроль Украины. Он также добавил, что не согласен с минскими соглашениями, которые предусматривают обратный порядок действий.

Никонорова отметила, что данные заявления в сущности представляют собой не что иное, как очередную попытку предать ревизии минские соглашения и переиначить их выгодным для Киева методом.

Она отметила, что до выборов в Донбассе Киеву необходимо провести большой объем работ. В частности, ввести в действие согласованный с республиками закон об особом статусе региона, закрепить его в конституции, а также принять закон о недопущении преследования участников событий в Донбассе.

Полпред ДНР отмечает, что любые дополнительные требования, выдвигаемые Киевом, не имеют никакого отношения к действительности. Она отметила, что ни гаранты, ни посредники, ни представители республик не допустят пересмотра комплекса мер, одобренного СБ ООН.

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Автор: Олег Королев
#днр #зеленский

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