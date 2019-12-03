Аргентинский футболист Лионель Месси получил «Золотой мяч» в шестой раз

Аргентинский нападающий испанской команды «Барселона» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам текущего года.

Французское издание France Football назвало лучшего футболиста в 2019 году. Церемония вручения наград проходила в парижском театре Шатле.

Таким образом, капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси получил приз за карьеру уже в шестой раз. По этому показателю оно обошел нападающего итальянского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Месси забил 12 голов в 10 матчах турнира. На втором месте в топеоказался защитник британского «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк. Аргентинец набрал 46 очков, опередив Ван Дейка на 8 очков. Он также обошел Роналду на 10 очков.

Месси забивает больше 20 голов в каждом сезоне последние десять лет.