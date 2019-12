Автомобиль в Британии сбил группу школьников, один ребенок погиб

Двенадцатилетний мальчик погиб в британском графстве Эссекс, где автомобиль в понедельник наехал на группу школьников.

Как сообщает местная полиция, инцидент произошел в городе Лоусон, северо-восточнее Лондона.

При этом сообщается, что авария произошла в 15.20 по местному времени (18.20 по московскому времени), как раз во время окончания школьных занятий. Мужчина, находившийся за рулем серебристого Ford KA, после столкновения с группой школьников не остановился, а скрылся с места происшествия.

В результате наезда один ребенок погиб, при этом пострадали четыре подростка 13-ти, 15-ти и 16-ти лет, а также женщина 53-лет. У всех пострадавших, как отмечается, травмы не угрожающие жизни.

We have launched a murder investigation following a fatal collision in #Loughton earlier today, Monday 2 December.A 12-year-old boy has sadly died. Anyone with information is asked to call us on 101 and quote incident number 726 of Monday 2 December. https://t.co/3rbpyRaidr