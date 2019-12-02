Автомобиль в Британии сбил группу школьников, один ребенок погиб

Двенадцатилетний мальчик погиб в британском графстве Эссекс, где автомобиль в понедельник наехал на группу школьников.

Как сообщает местная полиция, инцидент произошел в городе Лоусон, северо-восточнее Лондона.

«Мы возбудили дело по статье "убийство" после произошедшей ранее в понедельник в городе Лоусон аварии. К сожалению, 12-летний мальчик скончался. Мы просим обратиться в полицию всех, у кого есть информация о случившемся», - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что авария произошла в 15.20 по местному времени (18.20 по московскому времени), как раз во время окончания школьных занятий. Мужчина, находившийся за рулем серебристого Ford KA, после столкновения с группой школьников не остановился, а скрылся с места происшествия.

В результате наезда один ребенок погиб, при этом пострадали четыре подростка 13-ти, 15-ти и 16-ти лет, а также женщина 53-лет. У всех пострадавших, как отмечается, травмы не угрожающие жизни.