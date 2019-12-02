Пассажирский автобус сгорел на Кубани

Следовавший из Краснодара в Ейск пассажирский автобус загорелся на трассе. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону в понедельник, 2 декабря.

Информация о возгорании пассажирского автобуса на трассе поступила в 20:59, сообщает ведомство. Инцидент случился на 115 километре трассы Краснодар — Ейск.

Отмечается, что автобус загорелся, когда был на ходу. Четырем пассажирам удалось эвакуироваться самостоятельно.

«Пострадавших и погибших нет», — говорится в сообщении.

По данным прибывших на место пожарных, в автобусе загорелся моторный отсек. В 21:23 сотрудники спасательного ведомства устранили пожар на площади 40 квадратных метров.