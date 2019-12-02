Военная полиция РФ провела патрулирование по четырем маршрутам на севере САР

Российская военная полиция провела в понедельник, 2 декабря, патрулирование по четырем маршрутам в сирийских провинциях Ракка и Алеппо. При этом российская военная авиация провела воздушное патрулирование вдоль сирийской границы.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Кобани - Гюльтепе, Аджами - Бозгекли, Аджами - Манбидж в провинции Алеппо, Айн-Иса - Джейдед-Хабур в провинции Ракка. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту Квайрес - Кобани - Метрас - Умм-Миаль - Квайрес», - сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков.

Напомним, 22 октября во время встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, был подписан меморандум о взаимопонимании, направленный на урегулирование ситуации на северо-востоке Сирии. В числе прочих мер, стороны договорились о совместном российско-турецком военном патрулировании районов, граничащих с созданных Анкарой на сирийской границе 30-метровой зоны безопасности.