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22:28   2 Декабря 2019
Россия

Карантин по бешенству объявлен в Солнцево до конца января 2020 года

Карантин по бешенству объявлен в Солнцево до конца января 2020 года

Власти Москвы объявили карантин по бешенству в районе Солнцево. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщается на сайте мэрии столицы. 

До конца января 2020 года жителям запрещено проводить выставки собак и кошек, торговать домашними питомцами и вывозить животных за пределы района.

«В Солнцеве на западе Москвы ввели карантин по бешенству. В районе был зарегистрирован случай заболевания бешенством дикого животного. Соответствующее распоряжение подписано 2 декабря», — сказано в сообщении.

Для защиты животных от бешенства рекомендуется их привить. Прививки можно сделать бесплатно в городских пунктах вакцинации. Кроме этого, есть возможность вызвать на дом ветеринарного врача. Записаться на процедуру можно через сайт mos.ru. 

Мэрия города опубликовала на сайте номер телефона, по которому можно получить неотложную ветеринарную помощь и консультацию по вопросам профилактики бешенства. Звонить разрешено круглосуточно. Телефон: +7 (495) 612–04–25.

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #общество #карантин #бешенство

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